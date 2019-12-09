49 düzensiz göçmen yakalandı

Kamyonet sürücüsü ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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