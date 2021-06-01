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49 günlük aradan sonra kafe ve restoranlar bu sabah birer birer açılmaya başladı - Son Dakika

49 günlük aradan sonra kafe ve restoranlar bu sabah birer birer açılmaya başladı

01.06.2021 10:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında koronavirüs tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların bugün itibarıyla 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceğini duyurmuştu. Bu sabah kafe ve restoran sahipleri saat 07.00'den itibaren müşterilerini ağırlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, Kovid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı. Bu kapsamda yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatlerinde belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

"ESNAFIN DAYANACAK GÜCÜ KALMAMIŞTI"

Kırklareli'nde birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.

Kırklareli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Zafer Sürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını heyecanla takip ettiklerini söyledi. Kararın tüm esnafı mutlu ettiğini anlatan Sürer, "Hepimiz için çok büyük bir sürpriz oldu. İşletmelerin açılması iyi oldu. Çünkü esnafın artık dayanacak gücü kalmamıştı. Hizmet sektöründeki arkadaşlarımız çok zorlandı." dedi.

Sürecin herkes için bereketli olması temennisinde bulunan Sürer, "Ülkemiz için vatanımız için herkes için hayırlı olsun. Çok büyük bir heyecan var. Her şeyi özledik. Yaklaşık 4 ay 5 ay oldu müşteri almıyorduk." ifadelerini kullandı.

Kahvehane işletmecisi Yücel Tüzün ise özledikleri müşterilerini bugün karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Çok zor günler geçirdiklerini anlatan Tüzün, erken saatte işletmesine gelerek hazırlıklarını yaptığını söyledi.

Edirne ve Tekirdağ'da da esnaflar işletmelerinin kapılarını açtı.

49 günlük aranın ardından kafe ve restoranlar bu sabah birer birer açılmaya başladı

ZONGULDAK

Zonguldak'ta birçok esnaf sabah erken saatlerinde işletmelerindeki hazırlıklarını yaparak vatandaşlarını ağırlamaya başladı.

Lokanta işletmecisi Hüseyin Bozacıoğlu, müşterilerini yeniden ağırlayacaklarından dolayı sevinçli olduklarını belirterek, "Müşterilerimizi kabul edeceğiz. Salgın dönemi bizleri yordu. İnşallah yaz dönemine giriyoruz, bu dönemle birlikte inşallah bir çıkış yakalarız. Herkesin işleri inşallah iyi olur. Sabah 08.00'de dükkanımıza geliyorduk, bugün 06.30'da geldik. Hazırlıklarımız dünden başlamıştı. Bugün de temizliğimizi yaptık, müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.

BOLU

Bolu'da kademeli normalleşme kapsamında yeme-içme yerleri hizmet vermeye başladı.

Kent merkezinde sabah erken saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf hazırlıklarını yaptıktan sonra müfteri kabul etti.

Erken saatlerde lokantalara gelenler de güne, çorba içerek başladı.

49 günlük aranın ardından kafe ve restoranlar bu sabah birer birer açılmaya başladı

KARABÜK

Karabük'te de esnaf erken saatlerde iş yerlerini açtı.

Özellikle kentin yoğun insan hareketliliğinin olduğu bölgelerde bulunan yeme içme yerleri, kademeli normalleşme kapsamında hizmet vermeye başladı.

UNESCO Dünya Miras Listesindeki, turizm hareketliliğinin olduğu tarihi konakları ile ön plana çıkan Safranbolu ilçesindeki esnaf da kademeli normalleşme kapsamında kapılarını açtı.

49 günlük aranın ardından kafe ve restoranlar bu sabah birer birer açılmaya başladı

BARTIN

Bartın'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak paket servis hizmeti veren lokanta ve kafeler, sabahın erken saatinde mesaiye başladı.

Uzun bir aranın ardından belirlenen kurallara göre iş yerlerini düzenleyen esnaf, müşterileriyle buluştu.

Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturtulan müşterilere, iş yeri çalışanları maske, sosyal mesafe gibi kurallara uyarak hizmet veriyor.

Lokanta işletmecisi Hüseyin Kaya, yaklaşık 30 yıldır lokanta sektöründe hizmet verdiğini ve müşterilerini yeniden ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaya, "İşletmelerimizin bugün itibarıyla müşteri ağırlayabileceğini açıklanmasıyla tüm personelimizle hazırlıklarımızı tamamladık. Masa ve sandalyelerimizi kurallara göre düzenledik. Uzun bir aradan sonra lokantamızda müşterilerimize sabah çorbası servis edebilmenin heyecanını da yaşadık. Belirlenen kurallardan en ufak taviz vermemeye gayret ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun." dedi.

DÜZCE

Düzce'de de kafe, restoran, kıraathane, pastane ve çay bahçesi işletmecileri, yayımlanan genelgeyle belirlenen kriterler doğrultusunda iş yerlerinin kepenklerini açtı.

Esnaf, dezenfekte ettikleri işletmelerinde sabahın erken saatlerden itibaren müşterilerini beklemeye başladı.

İş yerleri, genelge çerçevesinde oturma düzeni oluşturarak aynı anda belirli sayıda müşteri kabul ediyor. İşletmelere maskesiz müşteri alınmazken dezenfektan ile tek kullanımlık malzemeler kullanılmasına özen gösteriliyor.

49 günlük aradan sonra kafe ve restoranlar bu sabah birer birer açılmaya başladı

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Esnaf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 49 günlük aradan sonra kafe ve restoranlar bu sabah birer birer açılmaya başladı - Son Dakika Ekonomi


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