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49 il ve kktc'de fetö operasyonu: 141 astsubay yakalandı

1 saat önce

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul, DHAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 223 astsubaydan 141'i yakalandı.

49 il ve kktc'de fetö operasyonu: 141 astsubay yakalandı, System.String[]

Haber: Çağatay KENARLI  / İstanbul, DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 223 astsubaydan 141'i yakalandı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada 223 astsubay hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilen 223 şüpheliden 141'inin yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ettiği öğrenildi. 100'ü kara kuvvetleri, 32'si deniz kuvvetleri, 41'i hava kuvvetleri, 46'sı jandarma ve 4'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan astsubayların deşifre olmamak için ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri iddia ediliyor.



İstanbul, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:56 Kaynak: DHA
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