Son Dakika Haberleri: 49 il ve kktc'de fetö operasyonu: 223 astsubaya gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Haber

49 il ve kktc'de fetö operasyonu: 223 astsubaya gözaltı kararı

32 dakika önce

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada 223 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

49 il ve kktc'de fetö operasyonu: 223 astsubaya gözaltı kararı, System.String[]

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada 223 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul dahil olmak üzere 49 il ve KKTC'de 223 astsubayın yakalanması için gece saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüpheli astsubayların deşifre olmamak için ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri kaydedildi. Astsubayların 100'ü kara kuvvetleri, 32'si deniz kuvvetleri, 41'i hava kuvvetleri, 46'sı jandarma ve 4'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. Operasyonlarda gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 75 yaşındaki sapık konuştu: Şeytana uydum
İstanbullu fırıncılar yüzde 20'lik zam talebinde bulundu İstanbul'un en ucuz ilçesinin Esenyurt ve Arnavutköy olduğu açıklandı Ekrem İmamoğlu, ilk defa stada gelen çocuklarla maç izledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 09:55:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 49 il ve kktc'de fetö operasyonu: 223 astsubaya gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]