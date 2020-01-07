49 İlde NarkoNet 5 operasyonu: 137 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 49 İlde NarkoNet 5 operasyonu: 137 gözaltı - Son Dakika

49 İlde NarkoNet 5 operasyonu: 137 gözaltı

7 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 ilde gerçekleştirilen "NarkoNet 5 Operasyonu'nda" 137 şüpheli gözaltına alındı.

49 İlde NarkoNet 5 operasyonu: 137 gözaltı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından, ülke genelinde 49 ilde gerçekleştirilen "NarkoNet 5 Operasyonu'nda" 137 şüpheli gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı "NarkoNet5" isimli operasyon düzenledi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımının özendirilmesi ve buna ilişkin paylaşımların yapılmasına ön ayak olan şüphelilere yönelik düğmeye basıldı.


Zanlıların yakalanması amacıyla ülke geneli olmak üzere 49 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonda 137 zanlı gözaltına alındı. Operasyona ilişkin çalışmaların sürdüğü bilgisine ulaşıldı. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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