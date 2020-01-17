49 ildeki büyük FETÖ operasyonunda yeni gelişme: 105 kişi adliyede - Son Dakika

İzmir merkezli 49 ilde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 145 şüphelinden 105'i adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen olmak üzere 176 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İzmir Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM), Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar kapsamında ise 145 kişi gözaltına alınmıştı. Haklarında yakalama ve gözaltı kararı olanlar arasında 6 F-16 pilotu üsteğmen ile 4 İlçe Jandarma Komutanının da olduğu belirtilmişti.

İzmir merkezli 49 ildeki operasyonda 105 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 105 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan 1'i değişen delil durumu nedeniyle, 39'u ise etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde açıklamalarda bulundukları için serbest bırakıldı.

(Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy - Nurgul Alkan/İHA)