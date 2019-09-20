Son Dakika Haberleri: 49 ilin Emniyet Müdürü değişti
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49 ilin Emniyet Müdürü değişti

1 saat önce

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değiştirildi.

49 ilin Emniyet Müdürü değişti, System.String[]

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değiştirildi.

CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:25 
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