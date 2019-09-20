49 ilin Emniyet Müdürü değişti
1 saat önce
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değiştirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değiştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:25
TCDD Genel Müdürü görevinden alındı, yerine yardımcısı getirildi Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile 49 ilin emniyet müdürü değişti Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu