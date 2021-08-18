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49. İstanbul Müzik Festivali, açılış töreni ve konseriyle başladı - Son Dakika

49. İstanbul Müzik Festivali, açılış töreni ve konseriyle başladı

18.08.2021 23:29
49. İstanbul Müzik Festivali, açılış töreni ve konseriyle başladı, System.String[]

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreni ve konseri, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreni ve konseri, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Toprak Sergen'in üstlendiği açılış töreni, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın açış konuşmasıyla başladı.

Eczacıbaşı, bu yıl festivalin 'Başka Bir Dünya Mümkün' başlığıyla gerçekleştiğini hatırlatarak, "Bu tema altında festival bizi doğayla, birbirimizle, gezegenimizle uyum içinde yaşamak için müziğin gücünü nasıl kullanabileceğimize dair düşünmeye davet ediyor. Programında yer alan eserler ve yan etkinlikleriyle insan ve doğa ilişkisine odaklanan İstanbul Müzik Festivali, ev sahipliği yaptığı konserlerle de kentimizin sanat yaşamına katkılarını sürdürmeyi hedefliyor. Dünyamızın yaralarını hep birlikte saracağımıza, yaşamı kültür, sanat ve müzik aracılığıyla iyileştireceğimize, geleceğe yaratıcılığın aydınlığı ve heyecanıyla yön vereceğimize gönülden inanıyor, hepinize umudunuzun güçleneceği, doyurucu bir festival diliyorum." dedi.

Törende İstanbul Müzik Festivali'ne desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a teşekkür plaketi takdim edildi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. temsilcilerine de teşekkür plaketleri verildi.

Festivalin Onur Ödülü Prof. Dr. Cihat Aşkın'a sunuldu

49. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki Onur Ödülü, Doğu ve Batı medeniyetleri arasında bir kültür elçisi olarak görev yapan uluslararası keman virtüözü ve besteci Prof. Dr. Cihat Aşkın'a sunuldu. Aşkın'a ödülünü İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı verdi.

İKSV'nin kültür-sanat üretimini desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2012'den bu yana her yıl, gelecek vadeden genç müzisyenlere verdiği 20 bin TL değerindeki Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün 2020 yılı kazananı ise keman sanatçısı Alican Süner oldu.

Festival açılışını Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Anna Vinnitskaya yaptı

Törenin ardından 49. İstanbul Müzik Festivali, hikayeler anlattığı müziğiyle günümüzün önemli piyanistleri arasında sayılan Anna Vinnitskaya ve İstanbul Müzik Festivali'nin 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın konseriyle başladı.

Konserde Dmitri Şostakoviç'in Piyano Konçertosu no.1, Do minör, op.35 ve Caz Orkestrası için Süit no.2 eserleri ile Sergey Prokofiev'in Piyano Konçertosu no.1, Re bemol Majör, op.10 başlıklı eserleri seslendirildi.

Festival 16 Eylül'e kadar sürecek

"Başka Bir Dünya Mümkün" başlığını taşıyan festival, 16 Eylül'e kadar 14 farklı mekanda 20 konsere ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında ayrıca ücretsiz hafta sonu konserleri, konsere doğru etkinlikleri ve çocuk atölyeleri de düzenlenecek.

Festivalin tüm programı için https://muzik.iksv.org/tr/program adresi ziyaret edilebilir.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 49. İstanbul Müzik Festivali, açılış töreni ve konseriyle başladı - Son Dakika


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