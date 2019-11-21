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49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi

6 saat önce

49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildiAMASYA - Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 49'dan fazla suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesini çökertti.

49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi

AMASYA - Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 49'dan fazla suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesini çökertti. Şüphelilerin görüntüleri güvenlik kamerasına da yansıdı.

Amasya, Çorum ve birçok ilde evlere girdikleri iddia edilen şüpheliler, asayiş şube ekipleri 1,5 aylık teknik ve fiziki takip sonunda 2'si bayan 4 kişilik hırsızlık şebekesini Çorum'da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi Amasya'ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi

Emniyet Müdürlüğü, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
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