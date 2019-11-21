Son Dakika › 3. Sayfa › 49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi - Son Dakika
49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi
6 saat önce
49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildiAMASYA - Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 49'dan fazla suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesini çökertti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi
AMASYA - Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 49'dan fazla suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesini çökertti. Şüphelilerin görüntüleri güvenlik kamerasına da yansıdı.
Amasya, Çorum ve birçok ilde evlere girdikleri iddia edilen şüpheliler, asayiş şube ekipleri 1,5 aylık teknik ve fiziki takip sonunda 2'si bayan 4 kişilik hırsızlık şebekesini Çorum'da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi Amasya'ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı 7 il başkanı görevden ayrılmıştı! İşte AK Parti'deki istifaların perde arkası Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu