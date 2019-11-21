Son Dakika Haberleri: 49 suç kaydı bulunan hırsızlık şebekesi çökertildi
Son Dakika 3. Sayfa 49 suç kaydı bulunan hırsızlık şebekesi çökertildi - Son Dakika

49 suç kaydı bulunan hırsızlık şebekesi çökertildi

6 saat önce

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 49'dan fazla suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesini çökertti.

49 suç kaydı bulunan hırsızlık şebekesi çökertildi, System.String[]

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 49'dan fazla suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesini çökertti. Şüphelilerin görüntüleri güvenlik kamerasına da yansıdı.


Amasya, Çorum ve birçok ilde evlere girdikleri iddia edilen şüpheliler, asayiş şube ekipleri 1,5 aylık teknik ve fiziki takip sonunda 2'si kadın 4 kişilik hırsızlık şebekesini Çorum'da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi Amasya'ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AMASYA

Emniyet Müdürlüğü, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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