"49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali" üzüm hasadı ile sona erdi - Son Dakika

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali" üzüm hasadı ile tamamlandı.

Festivalin son gününde Cumhuriyet Meydanı şölen alanında bir araya gelen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile vatandaşlar, festival için hazırlanan traktör kasasında kent turu atarak üzüm toplanacak bağa geçti.

Bağ bozunumunun yapılacağı Tursan Bağları'nda hazırlanan bölgede protokol üyeleri, festivale yurt dışından katılan misafirler ile vatandaşlar bağdaki üzümleri keserek evlerine götürdü.

Üzüm hasadının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Becel, festivalin en anlamlı etkinliğinin üzüm hasadı olduğunu söyledi.

Nevşehir'in birçok zenginliğe ev sahipliği yaptığını ve bölgede 12 ay turizm hareketliliği yaşandığını belirten Becel, şunları kaydetti:

"Bölgemize gelen misafirlerimiz 12 ay boyunca ilgilerini çekecek aktivite bulabilirler. Burada 12 ay turizm devam ediyor. Çok büyük medeniyetin ve zenginliğin üzerinde yaşıyoruz. Burası ülkemiz için önemli bir turizm destinasyonu. 49 yıldır kesintisiz devam eden festival, turizm faaliyetlerine katkı sağlayan bir etkinlik oluyor. Bunu geçmişten bu yana devam ettiren herkesi kutluyorum." dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, güzel bir festivalin bugün üzüm hasadıyla sonuna geldiklerini söyledi.

Bu geleneği gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını ifade eden Aktürk, "Binlerce yıllık tarihi güzelliklerin yanı sıra toprak da bu bölgeye cömert davranmış ki ortaya böyle güzel ürünler çıkmış. Bizlere de bunları yaşatmak düşüyor. Sadece şehirleri imar ve ihya etmek değil, kültürlerimizi de gelecek kuşaklara aktarmak en büyük görevlerimizden biri." diye konuştu.