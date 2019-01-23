49'uncu Dünya Ekonomi Forumu - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak (3)
40 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Ekonomi Forumu kapsamında "Yükselen Piyasaların Görünümü" konulu panele katıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Ekonomi Forumu kapsamında "Yükselen Piyasaların Görünümü" konulu panele katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:45 Kaynak: AA
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