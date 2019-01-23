Son Dakika Haberleri: 49'uncu Dünya Ekonomi Forumu - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak (3)

49'uncu Dünya Ekonomi Forumu - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak (3)

40 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Ekonomi Forumu kapsamında "Yükselen Piyasaların Görünümü" konulu panele katıldı.

49'uncu Dünya Ekonomi Forumu - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak (3), System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Ekonomi Forumu kapsamında "Yükselen Piyasaların Görünümü" konulu panele katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:45 Kaynak: AA

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