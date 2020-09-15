49'UNCU ORHAN KEMAL ROMAN ARMAĞANI YAZAR AYHAN GEÇGİN'E VERİLDİ - Son Dakika

"49'uncu Orhan Kemal Roman Armağanı"nı, "Bir Dava" adlı romanıyla yazar Ayhan Geçgin kazandı. Geçgin'e ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Orhan Kemal anısına düzenlenen "49'uncu Orhan Kemal Roman Armağanı", Metis Kitap etiketiyle yayımlanan 'Bir Davaö adlı romanıyla Ayhan Geçgin'in oldu. Ödül töreni, Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi'ndeki Orhan Kemal Müzesi'nde gerçekleştirildi. Geçgin, ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldı. Ödül töreninde konuşan Geçgin,ö Orhan Kemal adına verilen bir ödülü almak, elbette sevindirici. Gururlandırıcı. Orhan Kemal vakfına değerli jüri üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve burada bulunanlara ayrıca teşekkür ederim" dedi.

"ORHAN KEMAL'İ GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN UĞRAŞAN BİRER NEFERİZ"

Ödül töreninde konuşan Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, "Sanata ve sanatçıya değer veren sayın başkanımızın, 15 Eylül'de babamın doğum gününde müzeyi ziyaret etmesi aile olarak bizi çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizler katıldığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Orhan Kemal, bu toprakların çok önemli bir edebiyatçısıdır. Bizler onu geleceğe taşımak için uğraşan birer neferiz. Ben varım, bütün Türkiye'nin okuru var, insanı var, yetkilileri var. O açıdan Orhan Kemal'in geleceğe taşınmasında yapılan her katkı, Türkiye'nin kültür ve sanatına yapılmış çok önemli bir katkıdır" dedi.

"ŞEHRİMİZİN KIYMETLİ HEMŞERİSİNİ HER DAİM ANILABİLİR KILMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Ödül töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da şunları söyledi:

"Bugün burada olmaktan keyif duyuyorum. Aslında bazı karakterler toplumun güçlenmesine sebep olur. Bunlar toplumun içerisinde önemli aktörlerdir. Bugüne geldiğimizde toplumun hala diri ve gerçek bir damarı var ise o insanların katkısı büyük olur. Türk edebiyatının da bu anlamda belki de Türkiye'mizin son yüzyılına damga vurmuş isimlerinden ve toplumun iç dünyasına büyük katkı sunmuş isimlerinden birisi de Orhan Kemal'dir. Gerçeklik kavramı çok önemli tam da bu noktadadır. Gerçeklik, toplumun olanın aynısını değil, eksikliklerini ve hatalarını yüzüne vurmakla, aslında yüzleşmek anlamına da geliyor. Bu manada Orhan Kemal'i iyi analiz etmek çok değerlidir. ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmek ve yansıtabilmek de çok kıymetli. Tabii bu manada bize de görevler düşüyor. Şehrimizin kıymetli hemşerisini her daim anılabilir kılmak, bizim için önemli. Bu manada elbette yapacaklarımız vardır. Ölümsüzleştirmek ve isminin yaşatılmasını sağlamak konusunda işbirliklerimiz ve projelerimiz oluşturulacaktır. Yaşadığı evinden, bölgesine varıncaya kadar neler yapabiliriz, bunun arayışında olacağız."