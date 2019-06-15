49 yaşındaki 2 çocuk annesi, üniversite birincisi oldu
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Sema Yücelen (49) Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Santlar Fakültesi Resim Bölümü'nden birincilik ile mezun oldu.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:05 Kaynak: DHA
HATAY'ın İskenderun
ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Sema Yücelen (49) Mustafa Kemal Üniversitesi
Güzel Santlar Fakültesi Resim Bölümü'nden birincilik ile mezun oldu. Hatay
'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ve kızı lisede oğlu üniversitede öğrenim Sema Yücelen, ara verdiği yükseköğrenimine yıllar sonra geri döndü. Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden hem okul hem de bölüm birincisi olarak mezun oldu. Tayfur Sökmen
Kampüsü'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Yücelen'e diploması Rektör
Prof. Dr. Hasan Kaya
tarafından verdi. Sema Yücelen, "Eğitimin yaşı yok. Yüksek öğrenimi tamamlamak bir ukdeydi içimde. Çok şükür bu süreci başarıyla bitirdik. Akademik kariyerimi tamamladım. Yaptığım ve yapacağım birçok resmi ileriki dönemde sergilemeyi düşünüyorum" dedi.
kızı
- Hatay
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