Son Dakika Haberleri: 49 Yaşındaki Adam Oğlu Tarafından Ölü Bulundu

49 Yaşındaki Adam Oğlu Tarafından Ölü Bulundu

1 saat önce

Bursa'da bir kişi okuldan eve dönen oğlu tarafından ölü bulundu.

49 Yaşındaki Adam Oğlu Tarafından Ölü Bulundu, System.String[]
Bursa'da bir kişi okuldan eve dönen oğlu tarafından ölü bulundu.

Olay dün akşam Nilüfer'de meydana geldi. Okuldan eve dönen 16 yaşındaki Efe Kulluk, odaya girdiğinde uyuyan babasını uyandırmaya çalıştı. Efe Kulluk, babasının tepki vermemesi üzere durumu 112 Acil Servis'e bildirerek yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri Süleyman Kulluk'un öldüğünü belirlerken, Kulluk'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kulluk'un şüpheli ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:37 Kaynak: İHA

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