Son Dakika Haberleri: 49 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı
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49 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

7 saat önce

GAZİANTEP'te, 5 yıldır 29 ayrı suçtan aranan ve hakkında 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S., polis ekiplerince yakalandı.

49 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı, System.String[]

GAZİANTEP'te, 5 yıldır 29 ayrı suçtan aranan ve hakkında 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S., polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' gibi 29 ayrı suçtan dolayı yargılandığı davalarda hakkında 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2014 yılından bu yana aranan S.S.'nin, Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler S.S.'yi gizlendiği Fidanlık Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan S.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:33 Kaynak: DHA
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