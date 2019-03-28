49 yıldır hem yatağı hem de ayağı olan akülü aracı bozuldu
Engelli adamın tek isteği akülü bir araca sahip olmak
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da bebekken geçirdiği havale sonucu 49 yıldır akülü araca mahkum olan Cemal Bozlucan, aracı bozulunca hareket edemez oldu. Oluşturulan mekanik sistem ve müdahale ile bir süre giden araç daha sonra duruyor. Bozlucan'ın tek isteği ise aracının tamir ettirilmesi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye
ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Cemal Bozlucan 40 günlükken havale geçirerek sakat kaldı. Vücudunun yüzde 90'ı felç olan Bozlucan, sadece ellerini kısmen kullanabiliyor. Ailesinin de desteğiyle kendisine bir akülü araç alan Bozlucan, akülü aracı sayesinde hayata tutunarak, dışarı çıkabilmeye başladı. Bozlucan, aracı bozulunca borç bulup yeni bir akü aldı. Taktığı akü de fazla işe yaramayınca, oluşturulan mekanik bir sistemle aracı hareket ettirmeyi başardı. Beden gücü ve ellerle hareket ettirilebilen araçta hayli zorlanan engelli, yetkililere seslenerek yeni bir akülü araç alınmasını istedi.
Tekerlekli sandalyenin üzerine yatak sistemi yaptı
Hayatı boyunca tekerlekli sandalyede yaşamak zorunda kalan Bozlucan, oturamadığı için yakınlarının da desteğiyle üzerine bir yatak yaptırarak üzerine ise bir çadır kurdu. Anne
ve babası vefat eden engelli şahıs, yanında bir yeğeni ile kalıyor. Kalacak evi bile bulunmayan Bozlucan, kış aylarında üzerine örttüğü battaniye ile şehir içinde geziyor.
Tek isteği yeni bir akülü araç
Bebekken havale geçirmesi sonucu hayatı boyunca yatalak şekilde yaşadığını belirten Cemal Bozulunca, "Ben küçükken havale geçirdim, 40 günlükken böyle oldum. 49 yıldır hep böyleyim, hep böyle yatalak şekilde yaşamaya çalışıyorum. Bebekken havale geçirdiğim zaman beni hastaneye götürmediler. Eğer beni doktora götürselerdi belki böyle olmazdı. Benim akülü aracım bozulmuş, bunun gibi yeni bir akülü araç istiyorum. Daha dün bin 200 lira borç para buldum ve gidip akü aldım, yaptırdım. Cumhurbaşkanı Erdoğan
beni görsün. Lütfen bana bir akülü araç gönderin. Yeğenim evlenmemiş evde onunla yaşıyorum, bana bakıyor. Benim annem babam vefat etti. Ben yatalağım, bu şekildeyim. Sadece akülü aracımla dolaşmak istiyorum" diye konuştu.