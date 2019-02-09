Son Dakika Haberleri: 49 Yıllık Binanın Yıkımına Başlandı

49 Yıllık Binanın Yıkımına Başlandı

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 1970 yılında öğretmenler için yapılan lojmanların yıkımına başlandı.

49 Yıllık Binanın Yıkımına Başlandı, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 1970 yılında öğretmenler için yapılan lojmanların yıkımına başlandı.

Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 1970 yılında öğretmenler lojmanı olarak yaptırılan 40 daireli 4 ayrı bina, geçtiğimiz yıl İl Sağlık Müdürlüğüne takas yoluyla tahsis edilmişti. İl Sağlık Müdürlüğünün eski ve bakımsız olduğu gerekçesiyle kullanmadığı lojmanların yıkımına başlandı.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, lojmanların yıkımı bittikten sonra Sağlık Bakanlığının belirleyeceği şekilde değerlendirileceğini söyledi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:28 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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