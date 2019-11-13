Son Dakika Haberleri: 490 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa 490 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

490 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde 490 gram uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.

490 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde 490 gram uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.


Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda İ.Ö.'yü (37) takibe alan ekipler Samsun- Sinop karayolunda şahsın üzerinde yaptıkları aramada çantasından 230 gram, ayakkabısının içinde de 259 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Daha önceden de çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Asayiş Büro, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:59 Kaynak: İHA
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