490 öğrenciye kışlık malzeme dağıtıldı - Son Dakika

Okullarda malzeme dağıtımı

Çocuklar ile toplu fotoğraf çekimi

Korkmaz Karaca'nın Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etmesi

Vali Masatlı'nın konuşması

Korkmaz Karaca'nın konuşması Ardahan'da 490 öğrenciye kışlık malzeme dağıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, memleketi Ardahan'da okul ziyaretleri yaparak öğrencilerle bir araya geldi.

Hasköy, Bayramoğlu ve Dağcı köylerine giden Karaca, 490 öğrenciye, mont, bot, çanta ve bere ile kırtasiye malzemesi dağıttı.

Yeni giysi ve ayakkabılarına kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Karaca, öğrencilerin mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Vali Mustafa Masatlı'ya teşekkür etti.