Son Dakika Haberleri: "490 terörist öldürüldü, 2 şehidimiz var"
Son Dakika Ekonomi '490 terörist öldürüldü, 2 şehidimiz var'

"490 terörist öldürüldü, 2 şehidimiz var"

32 dakika önce

Medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda Barış Harekatı'na dair detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 490 olduğu bilgisini verdi.

Medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda Barış Harekatı'na dair detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 490 olduğu bilgisini verdi. Şehit sayımız ise 2 oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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