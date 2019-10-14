"490 terörist öldürüldü, 2 şehidimiz var"
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Medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda Barış Harekatı'na dair detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 490 olduğu bilgisini verdi.
Medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda Barış Harekatı'na dair detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 490 olduğu bilgisini verdi. Şehit sayımız ise 2 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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