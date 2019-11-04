Son Dakika Haberleri: 491 yıllık tarihi yapı kaderine terk edilmiş durumda
Son Dakika Güncel 491 yıllık tarihi yapı kaderine terk edilmiş durumda

491 yıllık tarihi yapı kaderine terk edilmiş durumda

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesine Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat seferine giden komutanlarından Kasım Paşa tarafından iki kubbeli olarak inşa ettirilen 491 yıllık tarihi yapı zamana karşı direnmeye çalışıyor.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesine Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat seferine giden komutanlarından Kasım Paşa tarafından iki kubbeli olarak inşa ettirilen 491 yıllık tarihi yapı zamana karşı direnmeye çalışıyor.

1528 yılında Kasımpaşa mahallesine yapılan ve ilk olarak kervansaray mutfağı, ardından hamam ve kadı konağı (adliye) olarak kullanılan tarihi yapı bakımsızlıktan dolayı yok oluyor. Bozüyük halkı, ev ve işyerleri arasında sıkışıp kalmış bu önemli eserin bir an önce bakım yapılmasını ve bahçe bölümünün temizlenmesini, tarihi binanın restorasyon yapılarak turizm açılmasını istediler.

"Bu tarihi eser, bize atalarımızdan kalan mirastır"

Bir an önce yetkililerin bu esere sahip çıkmaları isteyen vatandaşlar, "Bu tarihi eser, bize atalarımızdan kalan mirastır. Bu mirasımızı sahip çıkmalıyız. Önünden geçip baktığımızda durumu içler acısı. Bahçesi de çöp atıklarıyla dolu. Bu tarih eserimize yapılan büyük saygısızlıktır. Yetkililerden bu esere bakım yapmalarını ve özelliklede bahçesinin temizlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bahçe kısmı önü demir parmaklarla kapatılarak içerisine daha fazla zarar verilmemesi konusunda önlem alınmış olundu. Fakat tamamıyla kapalı olduğundan dolayı bahçeye şişeden tutun birçok çeşit çöpler atılmış. Yetkilerden bu bahçe kısmının temizletilmesini istiyoruz" dediler.

(İHA)

Kanuni Sultan Süleyman, Bilecik, Bozüyük, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:50 Kaynak: İHA
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