Metro 2033 sistem gereksinimleri neler? Metro 2033 kaç GB? - Son Dakika
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Metro 2033 sistem gereksinimleri neler? Metro 2033 kaç GB?

09.08.2022 09:54
Metro 2033 sistem gereksinimleri neler? Metro 2033 kaç GB?

4A Games'in geliştiriciliğini yapıp Deep Silver tarafından yayınlanan kıyamet sonrası FPS macera oyunu Metro 2033 Redux'un sistem gereksinimleri oyuncular tarafından "Metro 2033 sistem gereksinimleri" şeklinde aratılıyor. Peki, Metro 2033 sistem gereksinimleri neler? Metro 2033 kaç GB? Detayları haberimizde…

Dünyanın yüzeyini zehirli bir çorak araziye dönüştüren kıyamet sonrası Moskova'da kurtulan bir avuç insanın yeraltının derinliklerine sığındığı ve insan uygarlığı yeni bir karanlık çağa giriş yaptı. Kıyamet sonrası FPS oyunu Metro 2033 sistem gereksinimleri neler? Metro 2033 kaç GB? İşte detaylar…

METRO 2033 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Metro 2033'ü düşük ayarlarda oynamak isteyen oyuncuların çift çekirdekli işlemciye, 2 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce 8800 GT ekran kartına sahip olmaları gerekmektedir.

METRO 2033 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows Vista
  • İşlemci: Çift çekirdekli işlemci
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GT 512 MB veya GeForce GTS 250
  • DirectX: Sürüm 10
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
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METRO 2033 ÖNERİELN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Herhangi bir dört çekirdekli işlemci
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 480 veya üstü
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

METRO 2033 KAÇ GB?

Metro 2033'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 10 GB boş depolama alanı olması gerekmektedir.

YORUMLAR
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Gamegar, Son Dakika

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