Dünyanın yüzeyini zehirli bir çorak araziye dönüştüren kıyamet sonrası Moskova'da kurtulan bir avuç insanın yeraltının derinliklerine sığındığı ve insan uygarlığı yeni bir karanlık çağa giriş yaptı. Kıyamet sonrası FPS oyunu Metro 2033 sistem gereksinimleri neler? Metro 2033 kaç GB? İşte detaylar…
Metro 2033'ü düşük ayarlarda oynamak isteyen oyuncuların çift çekirdekli işlemciye, 2 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce 8800 GT ekran kartına sahip olmaları gerekmektedir.
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Metro 2033'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 10 GB boş depolama alanı olması gerekmektedir.
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