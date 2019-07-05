4B'li çalışanlar milletvekillerine mektup gönderdi
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Kütahya'da çeşitli kamu kurumlarında sözleşmeli çalışanlar, kadro için milletvekillerine yazdıkları mektupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderdi.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:18 Kaynak: İHA
'da çeşitli kamu kurumlarında sözleşmeli çalışanlar, kadro için milletvekillerine yazdıkları mektupları, Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderdi.
Memur-Sen Şubesi'ne bağlı Toç-Bir-Sen ve Bayındır
Memur-Sen'in sözleşmeli üyeleri, kendilerine kadro verilmesi için mektup yazdı. Sözleşmeli çalışanlar, yazdıkları mektupları TBMM'ye gönderdi. PTT
Kütahya Başmüdürlüğü önünde ellerinde dövizlerle basın toplantısı düzenleyen kalabalık adına açıklama yapan Toç-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Abdullah Dönmez, seslerini duyurmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mektup gönderdiklerini ifade ederek, "Kadro mücadelemize destek bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve sözleşmeli personeli öz-üvey evlat diye ayrıştıran yasa teklifindeki adaletsizliğin bir an önce düzeltilmesi noktasında sesimizi duyurmak için bir araya geldik. Bir an önce sözleşmeyi sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde, yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklıselim davranmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki düzenleme dışında kalan kamu görevlileri ayrıcalık değil sadece hakkı olanı talep etmektedir" dedi. - KÜTAHYA
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