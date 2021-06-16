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4B Yazılım Van'da ilk sanal market hizmetini tescilledi - Son Dakika

4B Yazılım Van'da ilk sanal market hizmetini tescilledi

16.06.2021 14:24
4B Yazılım Van'da ilk sanal market hizmetini tescilledi, System.String[]

Van'da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri, 11 şubesi ile perakende sektöründe hizmet veren ve kısa sürede isminden sıkça söz ettiren Yaka Marketler Zincirine ait 'Yaka Ekspres Sanal Market' hizmetini tescilledi.

Van'da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri, 11 şubesi ile perakende sektöründe hizmet veren ve kısa sürede isminden sıkça söz ettiren Yaka Marketler Zincirine ait 'Yaka Ekspres Sanal Market' hizmetini tescilledi.

Van'ın önde gelen gıda sektörlerinden Yaka Marketler Zinciri, 'Yaka Ekspres' sanal market marka ismini tescilleyerek, kentte tescilli ilk sanal market unvanını aldı. 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Şirketinin verdiği danışmanlık hizmeti ile başvurulan 'Yaka Ekspres' sanal market marka tescili onaylandı. 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma yetkilileri Bilgin Berge ve Olgucan Güden, market yönetimini ziyaret ederek, marka tescil belgesini takdim ettiler.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Şirketi yetkilisi Bilgin Berge, Van'da son dönemlerde firmaların markalaşma yolunda ciddi adımlar attığını dile getirerek, "Van bölgesindeki işletmeleri markalaştırmak için şirket olarak ciddi bir yoğunluk içindeyiz. Özellikle Vanlı firmalarımızın markalaşma adına ciddi bir talepleri var. Bizler 4B Yazılım olarak bu taleplere karşılık verip, firmalarımızın kısa bir sürede markalaşmasını sağlamaktayız. Bu anlamda da Van'ın en büyük market zinciri olan Yaka Marketler Zincirinin bünyesinde oluşturduğu 'Yaka Ekspres' sanal marketinin resmi olarak markalaşmasında danışmanlık etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tescil belgesi ile birlikte Yaka Ekspres, Van'da ilk sanal market unvanını alan firma oldu. Hayırlı olsun" dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaka Marketler Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Harun Karaman da, "Van'da perakende sektörüne yapmış olduğumuz hizmet ve farkındalıklar ile ivme kazandırdık. Şu an 11 şube ile Van halkına hizmet veriyoruz. 12'nci şube niteliğinde olan sanal market uygulamamız ile müşterilerimizin evden çıkmadan rahatlıkla, güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarına öncülük ediyoruz. Şu an itibari ile 20 bin müşterimize sanal market uygulaması üzerinden hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımıza perakende sektöründe hizmet vermenin yanı sırada ilimizin kendi işletmelerini markalaştırarak bu isimleri kalıcı kalmasını sağlıyoruz. Vanlı firmalarımızın markalaşmasını önemsiyoruz. Yaka Marketler Zinciri olarak daha önce 'Yaka' ismini tescil ettik. Şimdi de 'Yaka Ekspres' sanal market marka ismimizi tescil ederek belgemizi aldık. Memleketimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - VAN

4B Yazılım Van'da ilk sanal market hizmetini tescilledi

Bilgin Berge, Market, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 4B Yazılım Van'da ilk sanal market hizmetini tescilledi - Son Dakika Ekonomi


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