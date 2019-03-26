4k Hdr Destekli Projeksiyon! | Benq W1700 İncelemesi

Dizi, film ve oyun keyfinizi farklı bir boyuta taşıyabilecek BenQ W1700, diğer projeksiyonlardan farklı olarak 4K HDR desteğiyle dikkat çekiyor.

Dizi, film ve oyun keyfinizi farklı bir boyuta taşıyabilecek BenQ W1700, diğer projeksiyonlardan farklı olarak 4K HDR desteğiyle dikkat çekiyor.

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