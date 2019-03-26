Son Dakika Haberleri: 4k Hdr Destekli Projeksiyon! | Benq W1700 İncelemesi

4k Hdr Destekli Projeksiyon! | Benq W1700 İncelemesi

13 dakika önce

Dizi, film ve oyun keyfinizi farklı bir boyuta taşıyabilecek BenQ W1700, diğer projeksiyonlardan farklı olarak 4K HDR desteğiyle dikkat çekiyor.

Dizi, film ve oyun keyfinizi farklı bir boyuta taşıyabilecek BenQ W1700, diğer projeksiyonlardan farklı olarak 4K HDR desteğiyle dikkat çekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:38 Kaynak: Youtube

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