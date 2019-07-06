Son Dakika Haberleri: 4x100m Mix Bayrak Yüzme Milli Takımı'ndan bronz madalya
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4x100m Mix Bayrak Yüzme Milli Takımı'ndan bronz madalya

31 dakika önce

Rusya'nın Kazan kentinde devam eden Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4x100m Mix Bayrak Milli Takımı tarihinde ilk defa Avrupa 3'üncüsü oldu.

4x100m Mix Bayrak Yüzme Milli Takımı'ndan bronz madalya, System.String[]
Rusya'nın Kazan kentinde devam eden Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4x100m Mix Bayrak Milli Takımı tarihinde ilk defa Avrupa 3'üncüsü oldu.
Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Aleyna Özkan ve Gizem Güvenç'den oluşan 4x100m Mix Bayrak Milli Takımı, 3.52.35 derecesi ile bronz madalya kazandı.


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:23 Kaynak: DHA
Rusya, Spor
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