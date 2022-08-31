Kuşadası 2 kere sallandı! Vatandaş sokağa döküldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 15 dakika arayla yaşanan 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki iki deprem sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar korkuya kapıldı. İzmir ve Muğla'da da hissedilen deprem anında çok sayıda kişi evlerini boşaltarak, sokaklara koştu.

AFAD, Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında saat 12.56 itibarıyla 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İzmir ve Aydın olmak üzere çevre illerde hissedildi. 15 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA 4.7 büyüklüğündeki depremden 15 dakika sonra bölge bu kez 5.1 büyüklüğünde yeni bir depremle sarsıldı. AFAD: OLUMSUZ İHBAR GELMEDİ AFAD'dan yapılan açıklamada depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı belirtildi. VATANDAŞLAR PANİKLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ Aydın'ın yanı sıra İzmir'den de hissedilen sarsıntıyla panik içinde evlerini boşaltan çok sayıda vatandaş, sokaklara döküldü.

Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem