AFAD, Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında saat 12.56 itibarıyla 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İzmir ve Aydın olmak üzere çevre illerde hissedildi.
4.7 büyüklüğündeki depremden 15 dakika sonra bölge bu kez 5.1 büyüklüğünde yeni bir depremle sarsıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı belirtildi.
Aydın'ın yanı sıra İzmir'den de hissedilen sarsıntıyla panik içinde evlerini boşaltan çok sayıda vatandaş, sokaklara döküldü.
Son Dakika › Güncel › Kuşadası 2 kere sallandı! Vatandaş sokağa döküldü - Son Dakika