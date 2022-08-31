Kuşadası 2 kere sallandı! Vatandaş sokağa döküldü - Son Dakika
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Kuşadası 2 kere sallandı! Vatandaş sokağa döküldü

31.08.2022 13:34

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 15 dakika arayla yaşanan 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki iki deprem sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar korkuya kapıldı. İzmir ve Muğla'da da hissedilen deprem anında çok sayıda kişi evlerini boşaltarak, sokaklara koştu.

AFAD, Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında saat 12.56 itibarıyla 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İzmir ve Aydın olmak üzere çevre illerde hissedildi.

Kuşadası'nda 15 dakika arayla meydana gelen iki deprem vatandaşları sokağa döktü

15 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

4.7 büyüklüğündeki depremden 15 dakika sonra bölge bu kez 5.1 büyüklüğünde yeni bir depremle sarsıldı.

Kuşadası'nda 15 dakika arayla meydana gelen iki deprem vatandaşları sokağa döktü

AFAD: OLUMSUZ İHBAR GELMEDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı belirtildi.

Kuşadası'nda 15 dakika arayla meydana gelen iki deprem vatandaşları sokağa döktü

VATANDAŞLAR PANİKLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Aydın'ın yanı sıra İzmir'den de hissedilen sarsıntıyla panik içinde evlerini boşaltan çok sayıda vatandaş, sokaklara döküldü.

Kuşadası'nda 15 dakika arayla meydana gelen iki deprem vatandaşları sokağa döktü
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Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Kaynak: DHA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası 2 kere sallandı! Vatandaş sokağa döküldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası 2 kere sallandı! Vatandaş sokağa döküldü - Son Dakika
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