Niğde'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika

Niğde'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü

Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar panikle sokağa döküldü. Deprem sonrası konuşan bir vatandaş, "Çok sallandık, aşırı korktuk. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor" dedi.

AFAD verilerine göre Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar panikle sokağa döküldü.

"ÇOK SALLANDIK, AŞIRI KORKTUK"

Deprem sonrası konuşan vatandaşlardan biri, "Çok sallandık, aşırı korktuk. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Çok heyecanlandım. Aşırı kötüyüm" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Çok korktum. Aşırı sallandık. Benim oturduğum kanepe beşik gibi sallandı" ifadelerini kullandı.

Niğde'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü

Deprem, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 22:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Niğde'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika

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