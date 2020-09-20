Niğde'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika

AFAD verilerine göre Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar panikle sokağa döküldü.
Deprem sonrası konuşan vatandaşlardan biri, "Çok sallandık, aşırı korktuk. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Çok heyecanlandım. Aşırı kötüyüm" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Çok korktum. Aşırı sallandık. Benim oturduğum kanepe beşik gibi sallandı" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 22:46 - Kaynak: İHA
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