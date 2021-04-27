5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Guterres-Tatar ikili görüşmesiyle başladı - Son Dakika

5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Guterres-Tatar ikili görüşmesiyle başladı

27.04.2021 19:08

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başladı.

İkili görüşme, BM Cenevre Ofisi'ne yakın bir bölgede bulunan InterContinental Hotel'de gerçekleşiyor.

Yaklaşık 1 saat sürmesi beklenen görüşmede, Tatar'a KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer yetkililer eşlik ediyor.

Guterres'in, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile de yerel saat ile 18.00'de bir araya gelmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreteri, akşam da Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyet başkanları onuruna bir resepsiyon verecek.

Öte yandan, İsviçre polisinin otel etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Konferansta Türkiye'yi, başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu heyet temsil ediyor.

5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Guterres-Tatar ikili görüşmesiyle başladı
5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Guterres-Tatar ikili görüşmesiyle başladı
5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Guterres-Tatar ikili görüşmesiyle başladı
5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Guterres-Tatar ikili görüşmesiyle başladı

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Guterres-Tatar ikili görüşmesiyle başladı - Son Dakika


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