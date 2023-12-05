 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
5.1'lik depremde hasar alan Mudanya Belediyesi'nin binası tahliye edildi - Son Dakika

5.1'lik depremde hasar alan Mudanya Belediyesi'nin binası tahliye edildi

Dün Gemlik Körfezi'nde meydana meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde kolonlarında çatlaklar oluşan Mudanya Belediyesi binası tahliye edildi. Belediye personeli ek hizmet binalarında mesailerine başladı.

05.12.2023 - 16:22,  Güncelleme: 17:20
Abone Ol

Gemlik Körfezi'nde dün saat 10.42'de merkez üssü Mudanya ilçesi açıkları olan yerin 8,98 kilometre derinliğinde deprem oldu. Deprem, Bursa'nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar Bursa'da sokaklara çıkarken yaşanan panik anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Kent genelinde 12 kişi yaşadıkları panik nedeniyle hastanelere başvurdu. Deprem nedeniyle hasar oluşan Mudanya Belediyesi'nin binası tahliye edildi.

5.1'lik depremde hasar alan Mudanya Belediyesi'nin binası tahliye edildi

GÜZELYALI VE TİRİLYE MAHLLERİNDEKİ BİNALARDA HASAR OLUŞTU

Mudanya ilçesinin Güzelyalı ve Tirilye mahallelerindeki bazı binalarda hasar oluştu. Güzelyalı Mahallesi'ndeki bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu. Tirilye Mahallesi'nde ise 1999 depremi ile sel felaketlerinde zarar görerek yıkım kararı bulunan ve Anıtlar Kurulu'nda kaydı bulunan tescilli binaların da arasında olduğu 5 binada, duvar ve çatı çökmeleri meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürerken, riskli yapılar arasında bulunan Mudanya Belediyesi binasının da depremde kolonlarında çatlaklar oluştu.

5.1'lik depremde hasar alan Mudanya Belediyesi'nin binası tahliye edildi

"EN ÇOK 1976 YILINDA YAPILAN ANA HİZMET BİNASI ZARAR GÖRDÜ"

Deprem sonrası personelin acilen tahliye edildiği Mudanya Belediyesi'nin binasındaki taşınma işlemleri ise bu sabah başladı. Dün belediye personelinin bir kısmı idari izinli sayılırken, bugün işe gelenler ise yıkılma riskine karşı binaya alınmadı.

Bu süre içerisinde belediye hizmetlerinin aksamaması adına çalışmaların diğer ek hizmet binalarında devam edeceğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanyalı hemşehrilerimizden de bu konuda anlayış bekliyor, çalışmalarımızı sürdüreceğimiz ek hizmet binalarımıza müracaat etmelerini rica ediyoruz. Depremin kuşkusuz en çok zarar verdiği bina, 1976 yılında yapılan ve geçmişte güçlendirme de yapılmış olan belediye ana hizmet binamız oldu. Bursa Teknik Üniversitesi'nin desteğiyle Hızlı Tarama ile bina tespitine başladık. Ana hizmet binamız, 1999 depremi öncesi yapılardan olması ve risk puanı yüksek olması sebebi ile bu projemiz kapsamında, Hızlı Tarama Testi yapılacak öncelikli binalarımızdan biriydi. Bu süreçte belediye binası için yeni yer arayışına girdik ve yeni belediye binamızı Çağrışan Mahallemiz için hazırladığımız Çağrışan- Göynüklü Uygulama İmar Planlarında, belediye hizmet alanı olarak ayırdığımız alanda yapmayı planladık. Yine bu süreçte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli, Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğinde, Mudanya'nın sahip olduğu afet potansiyelini belirlemek için, sıvılaşma riskinin en yüksek olduğu mahallelerimizden biri olan Siteler Mahallemizden başlamak üzere mikrobölgeleme çalışmasını başlattık. Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz tarafından alt yapı çalışmaları tamamlandı. Siteler Mahallesi 76.60 hektar alanda mikrobölgeleme çalışması için ihale dosyamızı hazırladık." dedi.

5.1'lik depremde hasar alan Mudanya Belediyesi'nin binası tahliye edildi

"ÖNCELİĞİMİZ YENİ BELEDİYE BİNASI"

Mudanya Belediyesi olarak, uzmanların yaptığı açıklamaları dikkate alarak, ilçe genelindeki mevcut yapı envanterinin deprem risk seviyelerinin tespit edilmesi için 'Hızlı Tarama Yöntemi' başvurularını da almaya başladıklarını belirten Başkan Türkyılmaz, 'Öncelikli olarak Burgaz, Eğitim, Siteler, Yalı mahalleleri ve Ömerbey Mahallesi Demirhane bölgesinde ücretsiz olarak uyguladığımız çalışma için başvurular, Mudanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne yapıldı. Marmara Bölgesi'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız. Deprem ne yazık ki yaşamımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak bu gerçekle yaşamanın en önemli yolu, hazırlıklı olmak. Bu zorlu gerçekle yüzleşirken, siyasi ve bireysel rant elde etmek yerine, dayanışma içinde olmalıyız. Hep birlikte hareket ederek, olası bir felaketi en az hasarla atlatmak için çaba göstermeliyiz. Önceliğimiz, yeni belediye binasını Mudanya'mıza kazandırmak, depreme karşı dirençli ve güvenli bir kent yaratmak. Bunun için bilim ne diyorsa onu yapacağız. Hepimize tekrar geçmiş olsun ifadelerini kullandı.

5.1'lik depremde hasar alan Mudanya Belediyesi'nin binası tahliye edildi
Kaynak: DHA

Mudanya Belediyesi, Gemlik Körfezi, Mudanya, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5.1'lik depremde hasar alan Mudanya Belediyesi'nin binası tahliye edildi - Son Dakika


18:08
Kassam Tugayları, burunlarının dibine kadar girdileri İsrail askerlerine saldırdı Kassam Tugayları, burunlarının dibine kadar girdileri İsrail askerlerine saldırdı
17:55
Türkiye'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca iflas etti Türkiye'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca iflas etti
17:46
Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi
17:05
Putin hijyen nedeniyle Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerin kendisine 22 metreden fazla yaklaşmamasını istedi Putin hijyen nedeniyle Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerin kendisine 22 metreden fazla yaklaşmamasını istedi
16:36
CHP'ye kapıları kapatan Akşener'e Özdağ'dan çağrı: Gel beraber ittifak kuralım CHP'ye kapıları kapatan Akşener'e Özdağ'dan çağrı: Gel beraber ittifak kuralım
16:32
Britney Spears'in babasının bacağı enfeksiyon nedeniyle kesildi Britney Spears'in babasının bacağı enfeksiyon nedeniyle kesildi
16:31
Bodrum'da öldürülen anne ve kızının cenazeleri teslim alınmadı Bodrum'da öldürülen anne ve kızının cenazeleri teslim alınmadı
16:28
Gösterişli hayatıyla tanınan Nevra Bilem ve eşi 3 yılda sadece 20 bin TL vergi ödemiş Gösterişli hayatıyla tanınan Nevra Bilem ve eşi 3 yılda sadece 20 bin TL vergi ödemiş

Son Dakika
18:08 Hamas'ın İsrail birliklerine saldırı öncesi gözetleme faaliyeti
17:55 Türkiye'nin ünlü gıda firması Mandıracı Amca iflas etti
17:46 Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi
17:05 Putin hijyen nedeniyle Moskova'ya yeni atanan büyükelçilerin kendisine 22 metreden fazla yaklaşmamasını istedi
16:22 5.1'lik depremde hasar alan Mudanya Belediyesi'nin binası tahliye edildi
16:36 CHP'ye kapıları kapatan Akşener'e Özdağ'dan çağrı: Gel beraber ittifak kuralım
16:32 Britney Spears'in babasının bacağı enfeksiyon nedeniyle kesildi
16:28 Gösterişli hayatıyla tanınan Nevra Bilem ve eşi 3 yılda sadece 20 bin TL vergi ödemiş
16:31 Bodrum'da öldürülen anne ve kızının cenazeleri teslim alınmadı
16:25 10 bin yeni polis alımı yapılacak! İşte tüm detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2023 19:18:11. #1.11#
SON DAKİKA: 5.1'lik depremde hasar alan Mudanya Belediyesi'nin binası tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement