5.2 Büyüklüğündeki Depremde Zarar Gören Evin İçi Böyle Görüntülendi

5.2 büyüklüğündeki depremde zarar gören evin içi böyle görüntülendiELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5.2 büyüklüğündeki depremde zarar gören evin içi böyle görüntülendi



ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

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