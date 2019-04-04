Son Dakika Haberleri: 5.2 Büyüklüğündeki Depremde Zarar Gören Evin İçi Böyle Görüntülendi

5.2 Büyüklüğündeki Depremde Zarar Gören Evin İçi Böyle Görüntülendi

13 dakika önce

5.2 büyüklüğündeki depremde zarar gören evin içi böyle görüntülendiELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5.2 büyüklüğündeki depremde zarar gören evin içi böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:51 Kaynak: İHA

Elazığ, Sivrice, 3. Sayfa
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