5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde durum sakin (2) - Son Dakika
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5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde durum sakin (2)

09.04.2022 21:34

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 17.02'de ve 6,72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Bu arada deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ ve Adıyaman gibi civar illerden de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm Malatya'ya geçmiş olsun." diye konuştu.

5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde durum sakin (2)
5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde durum sakin (2)
5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde durum sakin (2)

YORUMLAR
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Malatya, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde durum sakin (2) - Son Dakika


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