Son Dakika Haberleri: 5.2'lik deprem, bin 325 ev ve ahıra zarar vermiş

5.2'lik deprem, bin 325 ev ve ahıra zarar vermiş

4 saat önce

Elazığ'da 4 Nisan'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin 781'i ev, 544'ü ahır olmak üzere toplam bin 325 yere hasar verdiği bunlardan, 479'unun ağır hasarlı olduğu bildirildi.

5.2'lik deprem, bin 325 ev ve ahıra zarar vermiş, System.String[]
Elazığ'da 4 Nisan'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin 781'i ev, 544'ü ahır olmak üzere toplam bin 325 yere hasar verdiği bunlardan, 479'unun ağır hasarlı olduğu bildirildi. 4 Nisan 2019 tarihinde saat 20.31'de Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kavak ve Doğanbağı köyleri merkezli deprem meydana gelmişti. Deprem sonrasında AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri başta depremden en çok etkilenen Doğanbağı köyü olmak üzere çevre köylerin tamamında hasar tespit çalışması yaptı.Ekiplerin yaptığı ilk çalışmanın ardından 29 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında kesin hasar tespitine yönelik ikinci çalışma yapılarak tamamlandı.
479 EV VE AHIR AĞIR HASARLI ÇIKTI Depremin etkilediği tüm köylerde yapılan incelemede 262 konut ile 217 ahır ağır hasarlı veya yıkık, 40 konut ve 28 ahır orta hasarlı, 479 konut ile 299 ahır da az hasarlı olarak kayıtlara geçti.Toplamda 781'i ev, 544'ü ahır olmak üzere bin 325 yerin hasar gördüğü depremle ilgili köylerin muhtarlıklarında listelerin de askıya çıktığı, 20 Haziran'a kadar hasar tespitine itiraz edecek afetzedelerin Sivrice Kaymakamlığına dilekçe ile müracaat edebilecekleri bildirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:51 Kaynak: İHA
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