5.2'lik depremden sonra Malatya'da derin yarıklar oluştu - Son Dakika

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından derin yarıklar oluştu.

Malatya Pütürge'de dün saat 12.37'de 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, birçok kentte hissedilirken, sarsıntıyla birlikte kentte büyüklüğü 2 ile 5 arasında değişen 33 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Taşmış Mahallesi'ndeki tarım arazisinde deprem nedeniyle yarıkların oluştuğu görüldü. Aralığı 3- 5 santimlik yarıklar, yaklaşık 4 kilometrelik alanda bulunuyor. Taşmış'ta yaşayanlar, depremden sonra bu yarıkların oluştuğunu, çatlakların dağın ucundan Şiro Çayı'na kadar uzandığını söyledi.AĞIR HASARLI 6 BİNA YIKILACAKBölgede incelemelerde bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremde, daha önceki depremlerde ağır hasarlı olan 6 binanın yıkılacak duruma geldiğini tespit ettiklerini açıkladı.5 ÇADIR KURULDU

5.2'lik depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü Pütürge'de daha büyük bir depremin olabilmesi korkusuyla evlerine girmekten korkan vatandaşlar, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde kurulan çadırına geri döndü. Kent merkezine 75 kilometre olan ve 14 bin nüfusu bulunan Pütürge'de AFAD ekipleri tarafından 5 çadır kuruldu.