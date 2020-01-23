5,4 büyüklüğündeki deprem Selçikli köyünde de hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5,4 büyüklüğündeki deprem Selçikli köyünde de hissedildi - Son Dakika

5,4 büyüklüğündeki deprem Selçikli köyünde de hissedildi

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası can kaybı ve yaralanma bulunmadığı bilgisinin alındığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası can kaybı ve yaralanma bulunmadığı bilgisinin alındığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından Manisa'daki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

5,4 büyüklüğündeki deprem Selçikli köyünde de hissedildi

Akhisar, Manisa, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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