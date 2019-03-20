Son Dakika Haberleri: 5,5 Büyüklüğündeki Deprem Anı

5,5 Büyüklüğündeki Deprem Anı

30 dakika önce

- Deprem anından iş yerinde çalışanların koşarak çıkış görüntüleri DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Deprem anından iş yerinde çalışanların koşarak çıkış görüntüleri DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli kent merkezinde deprem anında yaşanan panik bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:03 Kaynak: AA

Acıpayam, Denizli, Güncel
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