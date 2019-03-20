5,5 Büyüklüğündeki Deprem Anı
30 dakika önce
- Deprem anından iş yerinde çalışanların koşarak çıkış görüntüleri DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Deprem anından iş yerinde çalışanların koşarak çıkış görüntüleri DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli kent merkezinde deprem anında yaşanan panik bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:03 Kaynak: AA
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