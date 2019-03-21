Son Dakika Haberleri: 5.5'lik Depremin Ardından Denizli Beşik Gibi (3)

5.5'lik Depremin Ardından Denizli Beşik Gibi (3)

1 saat önce

KOMANDOLAR DEPREM BÖLGESİNDEDenizli 11. Komando Tugay Komutanlığı'ndan 125 komando, askeri araçlarla deprem bölgesi Acıpayam ilçesine gönderildi.

5.5'lik Depremin Ardından Denizli Beşik Gibi (3), System.String[]
KOMANDOLAR DEPREM BÖLGESİNDE

Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı'ndan 125 komando, askeri araçlarla deprem bölgesi Acıpayam ilçesine gönderildi. Komandolar, depremin en çok hasar verdiği 7 noktada çadır kurulması çalışmaları başta olmak üzere bölge sakinlerine yardım ediyor. Evlerin yıkıldığı ve hasar gördüğü mahallelerde vatandaşın isteği üzerine AFAD ekiplerince çadır dağıtımı da sürüyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:59 Kaynak: DHA

Denizli, Güncel
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