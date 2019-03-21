5.5'lik Depremin Ardından Denizli Beşik Gibi (3)
1 saat önce
KOMANDOLAR DEPREM BÖLGESİNDEDenizli 11. Komando Tugay Komutanlığı'ndan 125 komando, askeri araçlarla deprem bölgesi Acıpayam ilçesine gönderildi.
KOMANDOLAR DEPREM BÖLGESİNDE Denizli
11. Komando
Tugay Komutanlığı'ndan 125 komando, askeri araçlarla deprem bölgesi Acıpayam
ilçesine gönderildi. Komandolar, depremin en çok hasar verdiği 7 noktada çadır kurulması çalışmaları başta olmak üzere bölge sakinlerine yardım ediyor. Evlerin yıkıldığı ve hasar gördüğü mahallelerde vatandaşın isteği üzerine AFAD
ekiplerince çadır dağıtımı da sürüyor.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:59 Kaynak: DHA
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