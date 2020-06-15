5.6'lık deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi - Son Dakika

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yaşanan deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün yaşanan 5.7 büyüklüğünde depremin ardından bugün de saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Karlıova Kaynarpınar'da 5.6 büyüklüğündeki deprem, ilçeye sınır olan Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Depreme ev ve iş yerlerinde yakalananlar kısa süreli panik yaşadı. Birçok kişi, deprem sırasında ve ardından sokağa çıkarak, binaları terk etti.