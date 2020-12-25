FreeZone'nun online Edis konseri 5,7 milyon görüntülemeye ulaştı - Son Dakika

FreeZone'nun online Edis konseri 5,7 milyon görüntülemeye ulaştı

25.12.2020 13:12
FreeZone'nun online Edis konseri 5,7 milyon görüntülemeye ulaştı, System.String[]

Vodafone FreeZone tarafından Vodafone Park'ta düzenlenen, Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserinde, Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden Edis sahne aldı.

Vodafone FreeZone tarafından Vodafone Park'ta düzenlenen, Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserinde, Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden Edis sahne aldı.

Vodafone açıklamasına göre, seyircisiz gerçekleşen konserde Edis yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı ve 22 parça seslendirdi. Türkiye'nin dört bir yanından 5,7 milyon görüntülenmeye ulaşan konser, Vodafone FreeZone YouTube kanalı üzerinden canlı olarak ve ücretsiz izlendi. Kapalı devre online bağlantı teknolojisiyle stat ekranlarına bağlanan izleyiciler Edis ile sahnede online deneyim yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edis, "Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserini gerçekleştirmekten mutluluk duydum. Heyecan verici ve çok özel bir deneyimdi. Dijital teknolojiler sayesinde mesafeleri ortadan kaldırdık. Kendimi hiç yalnız hissetmedim. Sürekli etkileşim halindeydik. Keyifli bir konserle 2020'ye veda ettik. Bu güzel organizasyon için Vodafone'a çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İzleyiciler led ekranlara yansıtıldı

Vodafone FreeZone Online Edis Konseri için Vodafone Park'ta özel bir sahne kuruldu. Vodafone FreeZone'un diğer online konserlerinden farklı olarak izleyicilere gerçek bir konser atmosferi sunuldu. Seyircilerin dron çekimleriyle hem görüntü hem de müzikal anlamda kendilerini stadyumda hissetmeleri sağlandı. Konseri online izleyen gençler belirli periyotlarla led ekrana yansıtılarak konserin bir parçası haline getirildi.

Konserde ayrıca, YouTube sohbet bölümünde "Sıradaki şarkı kime gelsin?" gibi sorular sorularak yorumlar toplandı ve ekranlara yansıtıldı. Edis'ten gelen yönlendirmelerle emojiler ekranlara verildi. Her şarkıdan sonra alkış isteyen Edis'e emojilerle birlikte alkış sesi de verildi. Şarkılar oylandı ve ekranlarda paylaşıldı. Son şarkıda sahneden ayrılan Edis, izleyicilerin alkış emojileri üzerine yeniden sahneye çıkarak "bis" yaptı.

FreeZone'nun online Edis konseri 5,7 milyon görüntülemeye ulaştı

Vodafone Park, Vodafone, Türkiye, Edis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Magazin FreeZone'nun online Edis konseri 5,7 milyon görüntülemeye ulaştı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu paylaştı: Vaka sayısında önemli oranda düşüş var F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Zico: Alex, sadece işini yapan futbolcudan fazlası olmalıydı Hırsızlıkta çığır açtı! Elektrik akımına bağlı trafoyu çalıp hurdacıya sattı Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez
Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun için harekete geçiyor Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun için harekete geçiyor         
18:35
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ya sevk edildi         
18:04
Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı         
17:16
Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu         
16:48
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde "yoğunluk" uyarısı         
16:36
Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor         
15:55
Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni         
15:35
Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu         
15:23
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım 3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım         
13:29
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi         
12:38
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 18:49:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FreeZone'nun online Edis konseri 5,7 milyon görüntülemeye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei