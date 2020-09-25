5.8'in üzerinden 1 yıl geçti, cami hala akıbetini bekliyor - Son Dakika

5.8'in üzerinden 1 yıl geçti, cami hala akıbetini bekliyor

5.8'in üzerinden 1 yıl geçti, cami hala akıbetini bekliyor Geçtiğimiz yıl 26 Eylül Günü Silivri'de meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yıkımı 9 ay sonra tamamlandı.

5.8'in üzerinden 1 yıl geçti, cami hala akıbetini bekliyor

İSTANBUL - Geçtiğimiz yıl 26 Eylül Günü Silivri'de meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yıkımı 9 ay sonra tamamlandı. Yıkımı tamamlanan caminin yerinde yalnızca molozlar kalırken yerine yenisi yapılacak cami henüz projesi netleşmedi.

Marmara Ereğlisi açıklarında dün yaşanan korkutan deprem, beklenen büyük İstanbul depremini bir kez daha akıllara getirdi. Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 günü meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Avcılar'da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin ikiz minarelerinden birisi yıkılmıştı. Yaşanan olayın ardından 40 yıllık caminin ölçümünde demir kalınlığı ve betonlarının yasal düzeyde olmadığı anlaşılmış test sonuçlarında caminin yıkılmasına karar verilmişti. Depremin üstünden 9 ay geçtikten sonra yıkımı yapılan caminin geçen 1 yılın ardından akıbeti henüz belli olmadı. Caminin proje aşamasında olduğu öğrenildi.

Sembol camiydi

Avcılar'da E-5 karayolunun hemen kenarında bulunan cami her gün on binlerce insanın yanından geçtiği sembol yerlerden birisi olarak dikkat çekiyordu. Caminin boş kalan yeri ise drone ile havadan görüntülendi.

5.8'in üzerinden 1 yıl geçti, cami hala akıbetini bekliyor

Avcılar, Silivri, Deprem, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5.8'in üzerinden 1 yıl geçti, cami hala akıbetini bekliyor - Son Dakika

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