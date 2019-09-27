5,8'lik deprem sonrası İstanbul'da son durum: 34 yaralı, 473 hasarlı bina
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin ardından AFAD’a gelen hasarlı bina ihbarının 473 olduğunu açıkladı. 34 vatandaşın çeşitli yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındığını belirten Oktay, 10 yaralının tedavisinin sürdüğünü belirtti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul'da meydana gelen depremin bilançosunu açıkladı.
Oktay,Türkiye Afet Planlama Planı Toplantısı öncesinde kameraların karşısına geçerek Afet ve Acil Durum Merkezi'nden (AFAD) açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:45
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