5,9'un ardından 24 artçı deprem meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5,9'un ardından 24 artçı deprem meydana geldi - Son Dakika

5,9'un ardından 24 artçı deprem meydana geldi

7 saat önce

AFAD, İran'daki 5,9'luk depremin ardından 24 artçı depremin daha meydana geldiğini açıkladı.

5,9'un ardından 24 artçı deprem meydana geldi, System.String[]

AFAD, İran'daki 5,9'luk depremin ardından 24 artçı depremin daha meydana geldiğini açıkladı.


AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"İran'ın Hoy şehri yakınlarında Türkiye sınırına yakın bir bölgede saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, ülkemiz sınırına yakın olması sebebiyle Van ili, Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedilmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 2'si 4,0 üzeri olmak üzere toplam 24 artçı deprem meydana gelmiştir.


AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Alınan bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmıştır. İhtiyaca yönelik kullanılmak üzere ilk etapta bin 160 adet 16,5 metrekare çadır, 120 adet 28 metrekare çadır, 6 bin 120 adet battaniye, 616 adet yatak ve bin adet ısıtıcı bölgeye sevk edilmiştir. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine gönderilmiştir." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:46 Kaynak: İHA
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