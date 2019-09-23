5 AB ülkesi Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin nasıl paylaşılacağı konusunda anlaştı
46 dakika önce
İtalya, Fransa, Almanya, Malta ve Finlandiya’nın içişleri bakanları Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin Avrupa’da nasıl dağıtılacağı konusunda anlaştı. Uzlaşma 8 Ekim'deki AB zirvesinde tüm üyelerin gündemine sunulacak.
Güzel bir gelecek için ülkelerini terk eden ancak Akdeniz'i aşamayan göçmenler bazen haftalarda kurtarıldıkları gemilerde bekletiliyor. Giderek artan aşırı sağın da etkisiyle Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Akdeniz'de kurtarılan göçmenleri kabul etmekten kaçıyor. İtalya, İspanya ve Malta gibi ülkeler sığınmacıların ilk adresi.
AB ülkeleri ise göçmenlerin kabulü konusunda ortak bir politika belirleyemiyor. Bu soruna çözüm aran İtalya, Fransa, Almanya, Malta ve Finlandiya'nın içişleri bakanları göçmenlerin Avrupa'da nasıl dağıtılacağı konusunda anlaştı. Uzlaşılan metin Ekim ayındaki AB zirvesinde ele alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:15
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