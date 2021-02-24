5 AB ülkesi, Kovid-19 aşı üretiminin hızlandırılması çağrısı yaptı - Son Dakika

5 AB ülkesi, Kovid-19 aşı üretiminin hızlandırılması çağrısı yaptı

24.02.2021 21:57
5 AB ülkesi, Kovid-19 aşı üretiminin hızlandırılması çağrısı yaptı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yaşadıkları aşı tedarik sorununa çözüm geliştirmek ve aşı üretimini güçlendirmek için AB'den daha fazla yatırım yapmasını talep etti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yaşadıkları aşı tedarik sorununa çözüm geliştirmek ve aşı üretimini güçlendirmek için AB'den daha fazla yatırım yapmasını talep etti.

İspanya, Belçika, Danimarka, Litvanya ve Polonya başbakanlarının imzasının olduğu mektup, 25-26 Şubat'ta video konferans yöntemiyle yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve diğer AB liderlerine gönderildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, söz konusu mektubun içeriğinde "Avrupa'daki tüm potansiyel Kovid-19 aşı üreticileriyle yakın çalışılmalı. Ar-Ge çabalarını artırmak ve tedarik kapasitelerini yükseltmek için kamu-özel ortaklığı yürütmeliyiz. Bu çabaları kolaylaştırmak için olası yolları ve finansman ihtiyaçlarını açıkça incelemeye istekli olmalıyız." denildi.

Kovid-19 aşı kullanımında vadedilen hedeflerin "kaybedilmiş bir savaş" olmadığı vurgulanan mektupta, "Bu, hepimizi ilgilendiren stratejik bir meseledir. Aşı tedarik sorununa çözüm üretme çabalarının doğurduğu fikir değişikliği ihtiyacında kaybedecek zaman yoktur." mesajı verildi.

AB üyesi ülkelerin liderleri, iki günlük zirvede, aşı üretiminin artırılması amacıyla AB'nin ve üye ülkelerin neler yapabileceği, aşıların mutasyonlara karşı etkili olacak şekilde güncellenmesi, aşıların onay sürecinin ve dağıtımının hızlanması, AB ile sözleşmeler yapan aşı geliştiren ve üreten şirketlerin verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri konularını ele alacak.

Aralık 2020'de Kovid-19 aşılamasına başlayan AB ülkeleri şimdiye kadar hedeflediklerinin çok gerisinde kalırken, tedarik sorunlarının yanı sıra lojistik ve personel sorunları da yaşıyor.

Yılın ilk çeyreğinde elde etmeyi beklediği 106 milyon doz aşının şimdiye kadar 40,7 milyonunu alan AB, aşı teslimatındaki gecikmelerden dolayı AB'de bulunan ve 16 fabrika ile sınırlı olan aşı üretimine odaklandı.

AB, 6 firmayla yaklaşık 2,3 milyar doz aşı alabilecek şekilde sözleşmeler yapmıştı.

Avrupa Birliği, Belçika, İspanya, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 AB ülkesi, Kovid-19 aşı üretiminin hızlandırılması çağrısı yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Kazada ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti SBK Holding hisselerini satmaya devam ediyor! Biofarma'dan sonra Karsan'ı da elden çıkardılar Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın
İmamoğlu'ndan 'ucuz ekmek' şikayetine tepki: Bu gürültünün arkasında başka şeyler hissediyorum İmamoğlu'ndan 'ucuz ekmek' şikayetine tepki: Bu gürültünün arkasında başka şeyler hissediyorum         
21:47
İki aile arasında köpek yüzünden çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 12 kişi yaralandı İki aile arasında köpek yüzünden çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 12 kişi yaralandı         
21:34
Diplomasız 'Tıp Uzmanı' unvanıyla hasta tedavi eden Metin Hara'nın duruşmasında tanıklar konuştu Diplomasız 'Tıp Uzmanı' unvanıyla hasta tedavi eden Metin Hara'nın duruşmasında tanıklar konuştu         
21:14
CNN Türk, Bünyamin Sürmeli'nin yerini Prof. Dr. Orhan Şen ile doldurdu CNN Türk, Bünyamin Sürmeli'nin yerini Prof. Dr. Orhan Şen ile doldurdu         
20:28
Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti         
19:53
Son Dakika: Türkiye'de 24 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi         
19:00
AK Parti'nin İstanbul'u teslim ettiği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız AK Parti'nin İstanbul'u teslim ettiği isim iddialı konuştu: Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız         
17:44
Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak         
15:21
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt         
14:41
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Vaka sayısı patlayan 10 ilde alarm durumuna geçildi! Uzmanlar 15 günlük sokağa çıkma yasağı öneriyor Vaka sayısı patlayan 10 ilde alarm durumuna geçildi! Uzmanlar 15 günlük sokağa çıkma yasağı öneriyor         
13:36
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı         
11:23
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti         
10:35
21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş 21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş         
08:15
Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2021 22:31:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 AB ülkesi, Kovid-19 aşı üretiminin hızlandırılması çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei