Son Dakika Haberleri: 5. Abdülhamit Han'ı Anmak ve Anlamak Yarışması
Son Dakika Güncel 5. Abdülhamit Han'ı Anmak ve Anlamak Yarışması - Son Dakika

5. Abdülhamit Han'ı Anmak ve Anlamak Yarışması

6 saat önce

Antalya'da "Abdülhamit Han'ı Anmak ve Anlamak" konulu kompozisyon yarışmasının beşincisi düzenlenecek.

5. Abdülhamit Han'ı Anmak ve Anlamak Yarışması, System.String[]

Antalya'da " Abdülhamit Han'ı Anmak ve Anlamak" konulu kompozisyon yarışmasının beşincisi düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Birlik Vakfı Antalya Şubesi tarafından, Abdülhamit Han'ı anlamak ve anmak amacıyla yarışma yapılacak.

Birlik Vakfı Antalya Şubesi Başkanı Bekir Asri, yaptığı açıklamada, köklü bir geçmişe sahip olan milletin en güçlü dinamiği gençlerin milli, manevi değerleri doğrultusunda, geçmişiyle barışık ve ecdadından aldığı emanetlere sahip çıkarak yetişmesinin önemli olduğunu belirtti.

"Bugün dünya sahnesinde sahip olduğumuz güçlü duruşumuz geçmişimizden taşıdığımız değerlerimizin yolunda gerçekleşmiştir. Yetişen gençlerimizin popüler kültürün dayatmalarında kendi kimliklerinden uzaklaşmaları, örf, adet ve milli değerlerimizden uzaklaşmaları tehlikesini beraberinde getirmektedir." ifadesini kullanan Asri, bu nedenle dünya tarihine yön veren tarihi kişilikleri tanıtmak gerektiğini bildirdi.

Bu kapsamda, Abdülhamit Han'ı anmak ve anlamak için kompozisyon yarışması düzenleyeceklerini ifade eden Asri, katılmak isteyenlerin formlarını 10 Ocak'a kadar okul müdürlükleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermelerini istedi.

Abdülhamit Han, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Döndü ninenin gelinlik hayali 85 yaşında gerçeğe dönüştü
Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti Maaşlarını alamayan öğretmenlerin ders boykotu yaptığı Doğa Koleji hakkında soruşturma başlatıldı Üniversite tarafından yasaklanan ponpon kız Tommia Dean, 145 bin dolar tazminat kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 19:01:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5. Abdülhamit Han'ı Anmak ve Anlamak Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]