5. Abdülhamit Han'ı Anmak ve Anlamak Yarışması

Antalya'da " Abdülhamit Han'ı Anmak ve Anlamak" konulu kompozisyon yarışmasının beşincisi düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Birlik Vakfı Antalya Şubesi tarafından, Abdülhamit Han'ı anlamak ve anmak amacıyla yarışma yapılacak.

Birlik Vakfı Antalya Şubesi Başkanı Bekir Asri, yaptığı açıklamada, köklü bir geçmişe sahip olan milletin en güçlü dinamiği gençlerin milli, manevi değerleri doğrultusunda, geçmişiyle barışık ve ecdadından aldığı emanetlere sahip çıkarak yetişmesinin önemli olduğunu belirtti.

"Bugün dünya sahnesinde sahip olduğumuz güçlü duruşumuz geçmişimizden taşıdığımız değerlerimizin yolunda gerçekleşmiştir. Yetişen gençlerimizin popüler kültürün dayatmalarında kendi kimliklerinden uzaklaşmaları, örf, adet ve milli değerlerimizden uzaklaşmaları tehlikesini beraberinde getirmektedir." ifadesini kullanan Asri, bu nedenle dünya tarihine yön veren tarihi kişilikleri tanıtmak gerektiğini bildirdi.

Bu kapsamda, Abdülhamit Han'ı anmak ve anlamak için kompozisyon yarışması düzenleyeceklerini ifade eden Asri, katılmak isteyenlerin formlarını 10 Ocak'a kadar okul müdürlükleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermelerini istedi.