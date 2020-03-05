5. Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarının tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5. Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarının tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

5. Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarının tanıtım toplantısı yapıldı

6 saat önce

Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması tarafından 1-5 Nisan tarihlerinde 5. Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı gerçekleştirilecek.

5. Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarının tanıtım toplantısı yapıldı, System.String[]

Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması tarafından 1-5 Nisan tarihlerinde 5. Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı gerçekleştirilecek.


5. Adıyaman Gıda Tarım Fuarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül ile eşi Ayşe Gül ve bazı TSK temsilcileri katıldı.


Tanıtım toplantısının açılışında konuşan Firma Sorumlusu Mustafa Gül, "1-5 Nisan'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının 5.'sini düzenleyeceğiz. Fuarın bütün çalışmalarını tamamladık, şuanda fuarımız tamamen dolu. Bu yıl düzenleyeceğimiz fuarda 120 firmamız yer alacak. Daha önceden bize büyük gelen fuar alanımız şuan bizlere küçük gelmeye başladı. Ümit ediyoruz ki bu alanımız büyütülecek ve fuarlarımıza gelen herkes daha rahat edecektir. Adıyaman fuarları Türkiye'nin adet göz bebeği haline gelmiş durumda. Adıyaman fuarlarına ilgi çok büyük vatandaşların ve firmaların ilgisi oldukça yüksektir. Tarım sektörü Adıyaman'da genişleyerek devam ediyor. Bu sektörde de sulama sistemlerinden hayvancılığa, tarım tekniklerinden tutun balcılığa bir çok çeşitli firma Adıyaman'a rağbet gösteriyor " dedi.


Daha sonra konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, "Adıyaman için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da hazırız. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Söz konusu Adıyaman ise gerisi teferruattır diyoruz. Fuar alanımızın artık ilgiden dolayı küçük geldiği belirtildi, bizimde bununla ilgili çalışmalarımız ve araştırmalarımız var, en kısa zamanda gerekeni yapacağız. Ben bu fuarlarda emeği geçen Mustafa Gül ile eşi Ayşe Gül'e, ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi ile Eşme koyunlarının et ve süt kapasitesi artırıldı
Moskova'daki tarihi İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı! Bu gece yürürlüğe girecek Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 20:38:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 5. Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarının tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]