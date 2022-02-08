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5 adresten 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme çıktı - Son Dakika

5 adresten 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme çıktı

08.02.2022 17:53
5 adresten 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme çıktı

KAYSERİ'de, 4 depo ve 1 iş yerine yapılan eş zamanlı baskında, 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi.

KAYSERİ'de, 4 depo ve 1 iş yerine yapılan eş zamanlı baskında, 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Kocasinan ilçesindeki 4 depo ile 1 iş yerinde çalıntı malzemelerin olduğunu tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 40 polisin katıldığı operasyonda 20 kamyonet dolusu bisiklet, otomobil parçaları, televizyon, teyp ve birçok malzeme ele geçirildi. Depoların ve iş yerinin sahibi olduğu belirlenen 1 kişi, gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler kamyonetle Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


5 adresten 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme çıktı
5 adresten 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme çıktı
5 adresten 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme çıktı
5 adresten 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme çıktı
5 adresten 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme çıktı
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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kamyonet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 adresten 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 adresten 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme çıktı - Son Dakika
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