5 Afgan'ın sır ölümünde soruşturma sürüyor! Cinayetlerle ilgili 2 kişi emniyete götürüldü - Son Dakika
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5 Afgan'ın sır ölümünde soruşturma sürüyor! Cinayetlerle ilgili 2 kişi emniyete götürüldü

11.11.2022 15:53

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Afganistan uyruklu 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Cinayetlerle ilgili 2 kişi ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. İlk bulgulara göre para anlaşmazlığı sonucu cinayetlerin işlenmiş olabileceği ihtimali üzerine duruluyor.

Altındağ'da Örnek Mahallesi'nde oturan ve bir süredir haber alınamayan Afganistan uyruklu bir kişinin yakınları, polise başvurdu. Polis ekipleri, dün saat 19.30 sıralarında söz konusu kişinin oturduğu 4 katlı binanın 2'nci katındaki eve kapıyı çilingire açtırarak girdi. Ekipler ede Afganistan uyruklu 4 kişinin cesedi ile karşılaştı. Evde yapılan aramada bir kişinin cesedi de elleri arkadan bağlanmış şekilde bazanın içinde bulundu. Cumhuriyet Savcısı eşliğinde evde yapılan incelemenin ardından 5 kişinin cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BİR HAFTA ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜKLERİ TAHMİN EDİLİYOR

Polis, cinayetlerle geniş çaplı araştırma başlattı. Binanın bulunduğu sokağın giriş ve çıkışı kapatıldı. Sakağa giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Evde yapılan aramada Afganistan uyruklu bir kişiye ait pasaport bulundu. Bir hafta önce öldürüldüğü tahmin edilen 5 kişinin cesetlerinin bulunduğu evde ve çevresinde polisin incelemesi sürerken, ölenlerin kimlik tespit çalışması da devam ediyor.

5 Afgan'ın sır ölümünde soruşturma sürüyor

HEPSİNDE 1'DEN FAZLA BIÇAK YARASI VAR

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri süren Afganistanlı 5 kişinin de vücutlarında birden fazla bıçak yarası tespit edildi. Soruşturma kapsamında binaya giden güzergahlardaki tüm güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

5 Afgan'ın sır ölümünde soruşturma sürüyor

2 KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ayrıca cinayetlerle ilgili 2 kişinin, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. İlk bulgulara göre para anlaşmazlığı sonucu cinayetlerin işlenmiş olabileceği ihtimali üzerine durulurken, soruşturma sürdürülüyor.

Mahallede esnaf olan bir görgü tanığı, Afganların genelde bu bölgede yaşadıklarını söyleyerek, "Bir iki kez gördüm, orada oturduklarını biliyorum zaten. Genelde Afganların yarıdan çoğu burada oturur. Genelde hep buradan geçerler, bu yolu kullanırlar. Muhtemelen kendi aralarındaki bir hesaplaşma bu" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Afganistan, Altındağ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 Afgan'ın sır ölümünde soruşturma sürüyor! Cinayetlerle ilgili 2 kişi emniyete götürüldü - Son Dakika

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