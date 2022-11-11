5 Afgan'ın sır ölümünde soruşturma sürüyor (2) - Son Dakika
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5 Afgan'ın sır ölümünde soruşturma sürüyor (2)

11.11.2022 16:44
5 Afgan'ın sır ölümünde soruşturma sürüyor (2)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Altındağ ilçesinde öldürülen 5 Afganistan uyruklunun kimlikleri belirlendi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Altındağ ilçesinde öldürülen 5 Afganistan uyruklunun kimlikleri belirlendi. Elleri arkadan bağlanmış, ağzı bez parçasıyla kapatılmış olarak boğulduğu tespit edilen kişinin Asadullah Rahimy, bıçaklananların ise Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi olduğu belirlendi. Olayın yaşandığı evin, boğularak öldürülen Asadullah Rahimy tarafından kiralandığı, diğer kişilerin ise evde misafir oldukları saptandı. Afganların Göç İdaresi'nde kayıtlı olduğu, geçici olarak değişik işlerde çalıştıkları, evde boğuşma ya da kavga olduğunu gösterir dağınıklığın tespit edilmediği ve 5 kişinin üzerlerinde ev kıyafetleri bulunduğu belirlendi. Ayrıca cesetlerin, evin farklı odalarında olduğu aktarıldı. Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.  Özkan ARSLAN/ ANKARA,


Kaynak: DHA
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Ankara Başsavcılığı, Afganistan, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 Afgan'ın sır ölümünde soruşturma sürüyor (2) - Son Dakika

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